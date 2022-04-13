ВСУ сбили два российских самолета в Харьковской области, - глава ОВА Синегубов
В среду, 13 апреля, Вооруженные силы Украины сбили в Харьковской области два вражеских самолета
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram.
По его словам, российские самолеты были сбиты, когда атаковали населенные пункты Харьковщины.
"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили два российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины. Верим в наши Вооруженные Силы Украины, круглосуточно обороняющие Харьковскую область", - написал Синегубов.
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