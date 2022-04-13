ВСУ сбили два российских самолета в Харьковской области, - глава ОВА Синегубов

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram.

По его словам, российские самолеты были сбиты, когда атаковали населенные пункты Харьковщины.

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили два российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины. Верим в наши Вооруженные Силы Украины, круглосуточно обороняющие Харьковскую область", - написал Синегубов.

Украинские военные 12 апреля сбили вражеский самолет , следовавший из Донецкой в Днепропетровскую область.

С 24 февраля по 13 апреля оккупанты потеряли в Украине 158 самолетов и 143 вертолета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb