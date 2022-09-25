ВСУ сбили дрон-камикадзе, которым россияне пытались атаковать Николаев
В воскресенье 25 сентября ВСУ сбили дрон Shahed-136, которым россияне пытались атаковать Николаев
Об этом сообщило воздушное командование "Юг" в facebook .
Дрон был сбит 25 сентября, около 15:00, силами и средствами Противовоздушной обороны Ввоздушного командования "Юг".
"Сбит дрон-камикадзе Shahed-136, которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев", - сообщили в ВК "Юг".
- 25 сентября российские оккупанты нанесли удар по Одессе дронами-камикадзе и поразили админздание в центре города.
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