Об этом сообщило воздушное командование "Юг" в facebook .

Дрон был сбит 25 сентября, около 15:00, силами и средствами Противовоздушной обороны Ввоздушного командования "Юг".

"Сбит дрон-камикадзе Shahed-136, которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев", - сообщили в ВК "Юг".

25 сентября российские оккупанты нанесли удар по Одессе дронами-камикадзе и поразили админздание в центре города.

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