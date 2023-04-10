Об этом в утреннем своде 10 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За минувшие сутки, Силам обороны удалось отразить 58 атак РФ на указанных направлениях.

Украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также были сбиты 6 вражеских БПЛА: 3 – типа "Ланцет", 2 – "Зала" и 1 – "Суперкам".

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.

Россия нанесла 4 ракетных и 26 авиаударов, а также совершила 60 обстрелов из РСЗО по Украине

В течение 9 апреля россияне нанесли 26 авиационных и 4 ракетных удара. 2 ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены жилые здания. Также 2 ракеты с ЗРК С-300 оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области.

Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск Харьковской области и Дружковка Донецкой области. Есть раненые среди гражданских, повреждены жилые здания.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области россияне продолжают инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Ясная Поляна и Гремяч Черниговской области; Барановка, Волфино, Запсилья и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Милово, Большой Бурлук и Тополи на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Дворичная, Западное и Первомайское Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки РФ вела безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы.

Артиллерийских обстрелов потерпели Новоселовское, Чернещина, Макеевка, Невское, Ямполевка, Белогоровка Луганской области, а также Колодязи, Торское, Северск, Спорное и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении русская армия продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои.

За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отразили более 30 вражеских атак на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Озаряновка, Дружба и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях РФ вела наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичи, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, успеха не имела.

Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 20 вражеских атак.

В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях военные РФ продолжают наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.

Совершили обстрелы более 45 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Запорожское, Ольговское, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Качкаровка, Николаевка, Львове, Никольское и Инженерное Херсонской области, а также Херсон.

В Токмаке оккупанты заставляют получать паспорта РФ, однако обещают вернуть украинские документы

Так, захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области.

В частности, в городе Токмак российские оккупационные так называемые власти сообщили, что для получения российского паспорта нужно подать паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и сделать отпечатки пальцев рук. При этом отмечается, что будут возвращать назад владельцам оригинал паспорта гражданина Украины и свидетельства о рождении.