ВСУ сбили 52 российских боевых самолета, 69 вертолетов и десятки крылатых и баллистических ракет, - Командование Воздушных сил

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.



"Многие крылатые ракеты, выпущенные россиянами по разным направлениям, не достигают целей именно благодаря ПВО государства. А сегодня одна из "крылатых" была перехвачена ракетой, выпущенной с украинского истребителя. Да, именно с того истребителя, которые, по заявлениям российского военного руководства, давно все уничтожены. А они существуют, потому что они - Призраки!" - говорится в сообщении.



Они уничтожили в воздушном бою близ столицы сразу два вражеских истребителя. Третий – в этом же бою, сбили зенитные ракетные войска. Успешно в нескольких стратегических направлениях отработала ударная авиация Воздушных Сил. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 сожгли несколько колонн вражеской техники.



В течение суток седьмого марта есть сведения о сбитии одного вражеского вертолета и трех истребителей. Один из них в Харьковской области сбил военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, остальные два - под Киевом, сбиты зенитным ракетным подразделением и истребителем авиации Воздушных Сил ВС Украины.

Напомним, 7 марта украинская ПВО сбила два российских самолета над Киевом.