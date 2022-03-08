ВСУ сбили 52 российских боевых самолета, 69 вертолетов и десятки крылатых и баллистических ракет, - Командование Воздушных сил
На 12 день войны с Россией ВСУ сбили десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
"Многие крылатые ракеты, выпущенные россиянами по разным направлениям, не достигают целей именно благодаря ПВО государства. А сегодня одна из "крылатых" была перехвачена ракетой, выпущенной с украинского истребителя. Да, именно с того истребителя, которые, по заявлениям российского военного руководства, давно все уничтожены. А они существуют, потому что они - Призраки!" - говорится в сообщении.
Они уничтожили в воздушном бою близ столицы сразу два вражеских истребителя. Третий – в этом же бою, сбили зенитные ракетные войска. Успешно в нескольких стратегических направлениях отработала ударная авиация Воздушных Сил. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 сожгли несколько колонн вражеской техники.
В течение суток седьмого марта есть сведения о сбитии одного вражеского вертолета и трех истребителей. Один из них в Харьковской области сбил военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, остальные два - под Киевом, сбиты зенитным ракетным подразделением и истребителем авиации Воздушных Сил ВС Украины.
- Напомним, 7 марта украинская ПВО сбила два российских самолета над Киевом.
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