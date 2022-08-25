ВСУ сбили 4 вражеских беспилотника
Украинские военные в течение 24 августа сбили четыре российских беспилотника, пытавшихся разведать дислокацию Вооруженных сил
Об этом сообщает Воздушное командование "Центр" и ОК "Север" .
Военные сбили по одному дрону в Сумской и Черкасской областях. Еще два беспилотника "приземлили" в Черниговской области.
Оккупанты 24 августа обстреляли пограничные Черниговской и Сумской областей восемь раз.
Сумская область
Россияне начали обстреливать север Сумской области с 09:00. Сначала было три прилета из миномета по территории Зноб-Новгородской общины. Около 10:00 произошло семь взрывов в районе Бачевска Шосткинского района. Огонь вели из ствольной артиллерии из российской Некислицы.
В 12:00 было пять взрывов снова в Зноб-Новгородской территориальной громаде, вероятно, из миномета 82 мм. А около 15:00 начался обстрел Эсманского территориальной громаде: три прилета из ствольной артиллерии и один снаряд, который, вероятно, не сдетонировал. Обстрел велся со стороны российского Троебортного.
Информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры нет.
Черниговская область
Около 09:00 было четыре взрыва в Новгород-Северском районе. Обстрел велся из самоходных артиллерийских установок из российского населённого пункта Случевск. С 10:15 зафиксировано еще семь взрывов в районе Семеновской территориальной громады. Стреляли из русской Ломаковки.
В 11:40 было восемь приходов из миномета 120 мм в районе населённого пункта Горь Корюковского района.
В 16:00 было 12 взрывов в районе населенного пункта Каменская Слобода Новгород-Северского района, вероятно стреляли из ствольной артиллерии. В результате атаки произошел пожар лесного массива.
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