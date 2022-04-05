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Главная война с Россией ВСУ сбили 2 вражеских ракеты над Днепропетровщиной, - глава ОВА

ВСУ сбили 2 вражеских ракеты над Днепропетровщиной, - глава ОВА

5 апреля, 2022 вторник
08:16
война с Россией

Над Днепропетровщиной ночью с 4 на 5 апреля сбиты две вражеские ракеты, обломки повлекли за собой незначительное возгорание, пострадавших нет

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Начинаем день с хорошей новости. Ночью наша ПВО сбила над областью две вражеские ракеты", – написал Резниченко.

Обломки повлекли за собой незначительное возгорание в одном из сел, но обошлось без пострадавших.

"На этот час у нас в области все нормально. Работаем и приближаем победу", – добавил глава ОВА.

  • Напомним, кафиры перегруппируют войска и сосредотачивают усилия на подготовке наступления на востоке, констатирует Генштаб.

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ракеты
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