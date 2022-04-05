ВСУ сбили 2 вражеских ракеты над Днепропетровщиной, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.



"Начинаем день с хорошей новости. Ночью наша ПВО сбила над областью две вражеские ракеты", – написал Резниченко.



Обломки повлекли за собой незначительное возгорание в одном из сел, но обошлось без пострадавших.



"На этот час у нас в области все нормально. Работаем и приближаем победу", – добавил глава ОВА.

Напомним, кафиры перегруппируют войска и сосредотачивают усилия на подготовке наступления на востоке, констатирует Генштаб.