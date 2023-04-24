Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

В Голубовке на Луганщине оккупанты переоборудовали местную школу под медпункт

"Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов в собственных целях. В частности, в Голубовке на Луганщине российские оккупанты используют одну из школ как медицинский пункт для оказания медпомощи своим военнослужащим", - говорится в сообщении.

В течение суток противник нанес 6 ракетных и 47 авиаударов по территории Украины

Кроме того, враг совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражено более 30 вражеских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток произвел обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Кучеривка, Шалыгино, Искрикивщина и Поповка Сумской области, а также Окип, Малые Проходы, Стрелка, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

На других направлениях ситуация такова:

На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлінск, Дворична, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлінск, Дворична, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское на Луганщине. На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Переездное в Донецкой области.

противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Переездное в Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василивка, Марково, Григоровка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василивка, Марково, Григоровка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Первомайское, Карловку и Невельское Донецкой области.

противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Первомайское, Карловку и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Гострое, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Гострое, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Комар Донецкой области.

в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Комар Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Червоное, Чаривное, Орехов Запорожской области и Херсон.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в способности страны отразить вторжение России и заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению.