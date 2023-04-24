Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ сбили 2 вражеских дрона и нанесли 6 авиаударов по районам сосредоточения противника, — Генштаб

ВСУ сбили 2 вражеских дрона и нанесли 6 авиаударов по районам сосредоточения противника, — Генштаб

24 апреля, 2023 понедельник
18:53
Война с Россией

В понедельник, 24 апреля, ВСУ сбили 2 вражеских разведывательных дрона и нанесли 6 авиаударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

В Голубовке на Луганщине оккупанты переоборудовали местную школу под медпункт

"Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов в собственных целях. В частности, в Голубовке на Луганщине российские оккупанты используют одну из школ как медицинский пункт для оказания медпомощи своим военнослужащим", - говорится в сообщении.

В течение суток противник нанес 6 ракетных и 47 авиаударов по территории Украины

Кроме того, враг совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражено более 30 вражеских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток произвел обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Кучеривка, Шалыгино, Искрикивщина и Поповка Сумской области, а также Окип, Малые Проходы, Стрелка, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлінск, Дворична, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.
  • На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Переездное в Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василивка, Марково, Григоровка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Первомайское, Карловку и Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Гострое, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Комар Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Червоное, Чаривное, Орехов Запорожской области и Херсон.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в способности страны отразить вторжение России и заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению.

Донетчина
оккупированные территории
Марьинка
Бахмут
Читайте также:
Микола Княжицький
23 апреля, 2023 воскресенье
Может быть, УПЦ (МП) прекратит деятельность на западе и в центре Украины, а на востоке - будет становиться еще популярнее, это опасно, - Княжицкий
Почаевская лавра
23 апреля, 2023 воскресенье
Назначенный ПЦУ наместник Почаевской лавры рассказал, как следует подготовиться к выселению оттуда Московского патриархата
Колаборантка на Житомирщині
22 апреля, 2023 суббота
В Житомирской области прихожанка Московского патриархата испортила памятный знак погибшим на войне детям
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.7
    Покупка 37.7
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 41.07
    Продажа 41.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
24 апреля
20:01
OPINION
"Люди жалуются". И кино — тоже жалуется
19:57
Россияне обстреляли Днепропетровщину из дронов и артиллерии: повреждены дома
19:19
В центре Иерусалима произошел теракт, 5 человек ранены, нападавшего застрелили
19:14
Обновлено
Поддержка Украины на пути к ЕС и НАТО, привлечение РФ к ответственности за преступления: Зеленский и Каллас подписали общую декларацию
19:00
Обзор
Победные новости 425-го дня войны: ЕС может передать 1 млн боеприпасов, а Украина работает над обменом "всех на всех"
18:58
Зеленский наградил Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого
18:27
Эксклюзив
Одновременная работа 50 наших дронов может парализовать любое российское ПВО, - инженер-разработчик Брызгалов
18:19
Украина разгромила Сербию на ЧМ-2023 по хоккею
18:14
"Не нуждаемся в разрешении России, чтобы стать членом НАТО": в МИД Украины отреагировали на заявления вице-спикера венгерского парламента
18:13
Эксклюзив
Нікол Пашинян
Пашинян уже давно сделал бы заявление о целостности Азербайджана, если бы не чувствовал угрозы, - эксперт-международник Данилов
18:12
В РФ заявили, что польская авиакомпания не пустила в самолет российскую теннисистку
18:01
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 22-го тура
18:00
OPINION
Зеленский и пустота
17:56
Обновлено
УПЛ: Результаты всех матчей 22-го тура чемпионата Украины
17:48
Начало переговоров о вступлении между ЕС и Украиной в этом году отвечает нашим интересам, – спикер чешского парламента
17:25
Зеленский: из российского плена освобождены уже 2 238 человек, из них 140 - гражданские
17:20
"Шахтер" объявил о переходе футболиста из Эквадора
16:51
"Собственное мнение, а не позиция страны": Китай о заявлении посла во Франции по поводу суверенитета постсоветских государств
16:46
Украина сыграет следующие матчи отбора Евро-2024 под руководством нового тренера
16:46
Эксклюзив
F-16
В вопросе поставки Украине F-16 наступил период финальных торгов, - военный эксперт Киричевский
16:37
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:28
Украина и Евросоюз будут взаимно признавать и исполнять судебные решения
16:05
OPINION
Пекин языком дипломата прощупывает реакцию Запада
16:04
Сборная Германии объявила дату матча против Украины, который станет 1000-м в ее истории
16:02
Скрытый вражеский след в ценных бумагах Украины, - исследование Youcontrol
15:47
Официально: украинская школа должна перейти на 12-летнюю систему образования в 2027 году
15:42
Выписку о несудимости отныне можно получить в приложении "Дия"
15:32
Эксклюзив
ВСУ уверенно отбивают штурмы противника в Бахмуте: есть участки, где Силы обороны совершают контрнаступления, - подполковник НГУ Крыжановский
15:31
МИД разрабатывает маршруты безопасной эвакуации украинцев из Судана
15:06
Интервью
Кинопродюсер Владимир Яценко
Не хочу, чтобы мы для Запада были теми, кто постоянно рассказывает о наших проблемах - кинопродюсер Яценко
14:58
Эксклюзив
У Марьинки и Авдеевки продолжаются тяжелые позиционные бои, - полковник ВСУ Дмитрашкивский
14:52
Стало известно, кто из иностранных лидеров приедет к Путину на 9 Мая
14:47
Эксклюзив
Россияне значительно увеличили охрану Крымского моста, - Чубаров
14:39
Надо найти механизмы быстрой интеграции Украины в НАТО, - президент Литвы Науседа
14:28
На Черниговщине перевернулась лодка с пятью людьми, двоих еще ищут
14:27
Дело ракетного обстрела РФ аэродрома Канатово: СБУ задержала экс-разведчика
14:12
Евро-2024: Министерство молодежи и спорта приняло решение о дальнейшем участии сборной Украины в отборе
14:08
OPINION
Океаническая бутафория Москвы. Некоторые суда Тихоокеанского флота помнят еще Брежнева
13:50
Медведев обвинил Польшу в попытке возобновить Речь Посполитую с Украиной в составе
13:49
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев
В Казахстане отменили парад 9 мая
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV