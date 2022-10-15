ВСУ сбили 11 дронов и разведчик "Орлан" над Николаевщиной, Херсонщиной и Днепропетровщиной

Об этом сообщил спикер Оперативного командования ВСУ "Юг" полковник Владислав Назаров.

"Беспилотный шпион "Орлан-10", разведывавший обстановку вдоль линии фронта, демилитаризован", - говорится в сообщении.

Известно, что оккупанты всю ночь терроризировали Никопольщину: били из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Красногригорьевской.

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В Никополе ночными обстрелами из полусотни реактивных снарядов были ранены двое гражданских, повреждены более десятка многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько объектов социальной инфраструктуры.

"Утром враг в очередной раз ударил тяжелой артиллерией по жилым кварталам райцентра. Предварительно ранены три человека. Разрушены еще несколько частных домов и админзданий. В Марганецкой и Червоногригоровской громадах люди не пострадали. Повреждены частное предприятие и дома", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 110 огневых задач, авиация отработала 2 удара, в том числе по системам противовоздушной обороны врага на временно оккупированных территориях.

Утром 15 октября россияне нанесли очередной ракетный удар по Никополю Днепропетровской области.