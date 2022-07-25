ВСУ с помощью HIMARS уничтожили 50 складов РФ с боеприпасами, - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожили 50 российских складов с боеприпасами посредством реактивных систем залпового огня HIMARS
Об этом Резников заявил в эфире национального телемарафона .
"Речь идет о полусотне объектов только там, где хранятся боеприпасы. Что, соответственно, обрезает их логистические цепочки и лишает возможности вести активные боевые действия", - сказал Резников.
Он добавил, что артиллеристы используют HIMARS с филигранной точностью, а союзники удовлетворены эффективностью применения данного вооружения.
"Даже видно на фото некоторых мостов – четко положено в районе шва этого мостового соединения", – отметил Резников.
- 25 июля американский Институт изучения войны констатировал, что в российском инфопространстве растет тревога по поводу провала в Украине из-за успешных ударов ВСУ из HIMARS по главным узлам тылового обеспечения и управления армии РФ.
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