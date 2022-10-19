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ВСУ с начала суток уничтожили 4 крылатых ракеты и 8 беспилотников в центральной части страны

19 октября, 2022 среда
16:07
война с Россией

Только с начала суток 19 октября в Центре Украины Вооруженные Силы уничтожили четыре крылатые ракеты и восемь БПЛА российских оккупантов

Об этом сообщает Воздушное командование "Центр" .

По состоянию на 15:00 украинские воины уничтожили в Центре страны 12 российских воздушных целей, ворвавшихся на нашу территорию.

"Сегодня 19 октября по состоянию на 15:00 силами и средствами Противовоздушной обороны Воздушного командования "Центр" Воздушных сил сбиты 2 крылатые ракеты и 8 БПЛА", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что еще две крылатые ракеты ликвидировали войска Противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ.

"Держим оборону родного неба! Идем к Победе! Украина выстоит, потому что мы нация непобедимых!" – прокомментировали в Воздушном командовании.

  • 18 октября в Киеве на левом берегу зафиксировано три прилета в объект энергетической инфраструктуры, а в Броварах сработала система ПВО.
  • Около двух часов дня 19 октября в Киевской области работала Противовоздушная оборона.
  • Силы Противовоздушной обороны в Ривненской области показывают свою работу на 100%. За две недели в области были сбиты две ракеты и два вражеских дрона.
  • 19 октября стало известно, что Противовоздушная оборона ВСУ сбила две ракеты армии России над Черниговской областью.

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военные силы Украины
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