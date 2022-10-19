Об этом сообщает Воздушное командование "Центр" .

По состоянию на 15:00 украинские воины уничтожили в Центре страны 12 российских воздушных целей, ворвавшихся на нашу территорию.

"Сегодня 19 октября по состоянию на 15:00 силами и средствами Противовоздушной обороны Воздушного командования "Центр" Воздушных сил сбиты 2 крылатые ракеты и 8 БПЛА", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что еще две крылатые ракеты ликвидировали войска Противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ.

"Держим оборону родного неба! Идем к Победе! Украина выстоит, потому что мы нация непобедимых!" – прокомментировали в Воздушном командовании.

18 октября в Киеве на левом берегу зафиксировано три прилета в объект энергетической инфраструктуры, а в Броварах сработала система ПВО.

Около двух часов дня 19 октября в Киевской области работала Противовоздушная оборона.

Силы Противовоздушной обороны в Ривненской области показывают свою работу на 100%. За две недели в области были сбиты две ракеты и два вражеских дрона.

19 октября стало известно, что Противовоздушная оборона ВСУ сбила две ракеты армии России над Черниговской областью.

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