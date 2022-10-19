ВСУ с начала суток уничтожили 4 крылатых ракеты и 8 беспилотников в центральной части страны
Только с начала суток 19 октября в Центре Украины Вооруженные Силы уничтожили четыре крылатые ракеты и восемь БПЛА российских оккупантов
Об этом сообщает Воздушное командование "Центр" .
По состоянию на 15:00 украинские воины уничтожили в Центре страны 12 российских воздушных целей, ворвавшихся на нашу территорию.
"Сегодня 19 октября по состоянию на 15:00 силами и средствами Противовоздушной обороны Воздушного командования "Центр" Воздушных сил сбиты 2 крылатые ракеты и 8 БПЛА", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что еще две крылатые ракеты ликвидировали войска Противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ.
"Держим оборону родного неба! Идем к Победе! Украина выстоит, потому что мы нация непобедимых!" – прокомментировали в Воздушном командовании.
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