Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

Авиация Вооруженных Сил Украины за текущие сутки нанесла четыре удара: три – по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один – по позиции зенитного ракетного комплекса РФ.

ВСУ подтвердило поражение оккупантов и военной техники за предыдущие дни. В частности, в Луганской области вражеский склад боеприпасов, около 50 рашистов уничтожены и до 50 - ранены. Также в Запорожской области потери армии РФ составили до 15 убитых оккупантов и до 20 раненых.

"Противник продолжает нести потери. Так, в больничные учреждения города Горловка в течение последних дней доставлено более 30 тяжелораненых военнослужащих с северо-западной окраины города", - пишут в Генштабе.

Оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Водоснабжение приостановлено во всем Киеве.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что ракетные атаки от российского агрессора не приблизят Украину к переговорам с террористами.

После обеда 23 ноября российские захватчики выпустили по территории Украины ракеты. В частности, в столице зафиксировали попадание вражеского снаряда в объект инфраструктуры.

23 ноября оккупанты выпустили около 65 крылатых ракет, пострадали дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции по меньшей мере в четырех регионах.

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