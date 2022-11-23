ВСУ с начала суток поразили районы скопления оккупантов и техники и позиции ЗРК
За сутки 23 ноября Вооруженные Силы Украины поразили три района сосредоточения российских захватчиков и военной техники
Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.
Авиация Вооруженных Сил Украины за текущие сутки нанесла четыре удара: три – по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один – по позиции зенитного ракетного комплекса РФ.
ВСУ подтвердило поражение оккупантов и военной техники за предыдущие дни. В частности, в Луганской области вражеский склад боеприпасов, около 50 рашистов уничтожены и до 50 - ранены. Также в Запорожской области потери армии РФ составили до 15 убитых оккупантов и до 20 раненых.
"Противник продолжает нести потери. Так, в больничные учреждения города Горловка в течение последних дней доставлено более 30 тяжелораненых военнослужащих с северо-западной окраины города", - пишут в Генштабе.
- Оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Водоснабжение приостановлено во всем Киеве.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что ракетные атаки от российского агрессора не приблизят Украину к переговорам с террористами.
- После обеда 23 ноября российские захватчики выпустили по территории Украины ракеты. В частности, в столице зафиксировали попадание вражеского снаряда в объект инфраструктуры.
- 23 ноября оккупанты выпустили около 65 крылатых ракет, пострадали дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции по меньшей мере в четырех регионах.
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