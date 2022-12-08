Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке на facebook.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за текущие сутки поразили 5 пунктов управления, 8 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.

С 24 февраля по 8 декабря Россия потеряла на войне в Украине 93080 рашистов, 5911 бронемашин, 2937 танков, 1925 артсистем и 1603 беспилотника.

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