ВСУ с начала суток поразили 5 вражеских пунктов управления и 8 районов скопления захватчиков
В течение суток, 8 декабря, ВСУ поразили 5 вражеских пунктов управления и 8 районов сосредоточения личного состава противника
Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке на facebook.
Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за текущие сутки поразили 5 пунктов управления, 8 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.
- С 24 февраля по 8 декабря Россия потеряла на войне в Украине 93080 рашистов, 5911 бронемашин, 2937 танков, 1925 артсистем и 1603 беспилотника.
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