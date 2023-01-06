ВСУ с начала суток нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления оккупантов и вражеской техники
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки произвели огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника
Об этом сообщили в Facebook в пятницу, 6 января.
В частности известно, что противник продолжает нести потери.
"Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Сейчас известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются.
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Оккупанты с начала суток нанесли по Украине ракетный удар и били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии
"В течение суток противник нанес 1 ракетный удар и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.
Волынское и Полесское направления: без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.
Сиверское и Слобожанское направления: обстреляны районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Стрилечья, Красное, Амбарное, Бугроватка, Гатище, Зеленое и Отрадное в Харьковской области.
Купянское и Лиманское направления: под огневое влияние врага попали районы 19 населенных пунктов. Среди них - Двуричная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.
Бахмутское направление: огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.
Авдеевское направление: враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Новопавловское направление: обстреляны Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области.
Запорожское направление от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь на Донетчине; Гуляйполе, Зализнычное, Чаривное, Щербаки и Степное Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.
Херсонское направление от вражеских артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Чернобаевка, Берислав, Золотая Балка и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных обитателей.
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