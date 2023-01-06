Об этом сообщили в Facebook в пятницу, 6 января.

В частности известно, что противник продолжает нести потери.

"Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Сейчас известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются.

Читайте также: На Харьковщине украинские защитники сталкиваются с подготовленными оккупантами, - офицер Корсунов

Оккупанты с начала суток нанесли по Украине ракетный удар и били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии

"В течение суток противник нанес 1 ракетный удар и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Волынское и Полесское направления: без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.

Сиверское и Слобожанское направления: обстреляны районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Стрилечья, Красное, Амбарное, Бугроватка, Гатище, Зеленое и Отрадное в Харьковской области.

Купянское и Лиманское направления: под огневое влияние врага попали районы 19 населенных пунктов. Среди них - Двуричная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

Бахмутское направление: огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

Авдеевское направление: враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Новопавловское направление: обстреляны Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области.

Запорожское направление от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь на Донетчине; Гуляйполе, Зализнычное, Чаривное, Щербаки и Степное Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

Херсонское направление от вражеских артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Чернобаевка, Берислав, Золотая Балка и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных обитателей.