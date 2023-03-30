ВСУ с начала полномасштабной войны уничтожили не менее 172,9 тыс. россиян
С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 172,9 тыс. рашистов, 3610 танков, 2671 артиллерийскую систему и 278 средств противовоздушной обороны
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 30 марта 2023 года РФ потеряла на украинской земле:
- личного состава – около 172 900 (+560) человек
- танков – 3610 (+1)
- боевых бронированных машин – 6974 (+8)
- артиллерийских систем – 2671 (+12)
- РСЗО – 526 (+0) ед.
- средств ПВО – 278 (+1)
- самолетов – 306 (+0)
- вертолетов – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+0)
- крылатых ракет – 911 (+0)
- кораблей/катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5518 (+11)
- специальной техники – 291 (+3).
Окончательные данные уточняются.
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - подчеркивают в Генштабе.
- 29 марта ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 12 оккупантов и моторную лодку, которую стремились использовать российские ДРГ в районе Днепровских островов.
- Морпехи уничтожили за день, 29 марта, 8 россиян и миномет.
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