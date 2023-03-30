Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 30 марта 2023 года РФ потеряла на украинской земле:

личного состава – около 172 900 (+560) человек

танков – 3610 (+1)

боевых бронированных машин – 6974 (+8)

артиллерийских систем – 2671 (+12)

РСЗО – 526 (+0) ед.

средств ПВО – 278 (+1)

самолетов – 306 (+0)

вертолетов – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+0)

крылатых ракет – 911 (+0)

кораблей/катеров – 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5518 (+11)

специальной техники – 291 (+3).

Окончательные данные уточняются.

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - подчеркивают в Генштабе.