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ВСУ с начала полномасштабной войны уничтожили не менее 172,9 тыс. россиян

30 мартa, 2023 четверг
08:20
война с Россией

С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 172,9 тыс. рашистов, 3610 танков, 2671 артиллерийскую систему и 278 средств противовоздушной обороны

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 30 марта 2023 года РФ потеряла на украинской земле:

  • личного состава – около 172 900 (+560) человек
  • танков – 3610 (+1)
  • боевых бронированных машин – 6974 (+8)
  • артиллерийских систем – 2671 (+12)
  • РСЗО – 526 (+0) ед.
  • средств ПВО – 278 (+1)
  • самолетов – 306 (+0)
  • вертолетов – 291 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+0)
  • крылатых ракет – 911 (+0)
  • кораблей/катеров – 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5518 (+11)
  • специальной техники – 291 (+3).

Окончательные данные уточняются.

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - подчеркивают в Генштабе.

Россия
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
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