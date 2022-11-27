Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 ноября ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 87 310 (+600 за сутки) лиц ликвидировано

танков ‒ 2 905 (+4 единицы)

боевых бронированных машин ‒ 5 856 (+8)

артиллерийских систем – 1 897 (+1)

РСЗО – 395 (+0)

средства ПВО ‒ 209 (+0)

самолетов – 278 (+0)

вертолетов – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 555 (+1)

крылатых ракет ‒ 531 (+0)

кораблей /катеров ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4 412 (+6)

специальной техники ‒ 163 (+0)

За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

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