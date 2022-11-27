ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили более 87 тыс. оккупантов, - Генштаб
С 24 февраля по 17 ноября россияне потеряли в Украине 87 310 человек погибшими, 2 905 танков, 278 самолетов и 261 вертолет
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 ноября ориентировочно составили:
личного состава ‒ около 87 310 (+600 за сутки) лиц ликвидировано
танков ‒ 2 905 (+4 единицы)
боевых бронированных машин ‒ 5 856 (+8)
артиллерийских систем – 1 897 (+1)
РСЗО – 395 (+0)
средства ПВО ‒ 209 (+0)
самолетов – 278 (+0)
вертолетов – 261 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 555 (+1)
крылатых ракет ‒ 531 (+0)
кораблей /катеров ‒ 16 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 4 412 (+6)
специальной техники ‒ 163 (+0)
За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
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