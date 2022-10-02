Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины вfacebook . Общие боевые потери противника с 24 февраля по 02 октября ориентировочно составили:

личного состава - 60110 (+500 в сутки) лиц ликвидировано

танков ‒ 2377 (+23) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4975 (+26) ед,

артиллерийских систем – 1405 (+8) ед,

РСЗО – 337 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 176 (+0) ед,

самолетов – 264 (+0) ед,

вертолетов – 227 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6),

крылатые ракеты ‒ 246 (+0),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3796 (+10) ед,

специальная техника – 131 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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