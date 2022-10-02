ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили более 60 тыс. коккупантов
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 60 110 человек погибшими
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины вfacebook .Общие боевые потери противника с 24 февраля по 02 октября ориентировочно составили:
личного состава - 60110 (+500 в сутки) лиц ликвидировано
танков ‒ 2377 (+23) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4975 (+26) ед,
артиллерийских систем – 1405 (+8) ед,
РСЗО – 337 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 176 (+0) ед,
самолетов – 264 (+0) ед,
вертолетов – 227 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6),
крылатые ракеты ‒ 246 (+0),
корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3796 (+10) ед,
специальная техника – 131 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
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