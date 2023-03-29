ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили более 172 тыс. российских военных, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 172 340 военных, 3609 танков, 306 самолетов и 291 вертолет
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 марта 2023 года ориентировочно составили:
Личного состава – около 172340 (+610 в сутки) лиц ликвидировано
Танцев ‒ 3609 (+7) единиц
Боевых бронированных машин ‒ 6966 (+0)
Артиллерийских систем – 2659 (+6)
РСЗО – 526 (+1)
Средства ПВО ‒ 277 (+0)
Самолетов – 306 (+1)
Вертолетов – 291 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+4)
Крылатые ракеты ‒ 911
Корабли /катера ‒ 18 (+0)
Автомобильной техники и автоцистерн – 5507 (+5)
Специальная техника ‒ 288 (+1)
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