Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 марта 2023 года ориентировочно составили:

Личного состава – около 172340 (+610 в сутки) лиц ликвидировано

Танцев ‒ 3609 (+7) единиц

Боевых бронированных машин ‒ 6966 (+0)

Артиллерийских систем – 2659 (+6)

РСЗО – 526 (+1)

Средства ПВО ‒ 277 (+0)

Самолетов – 306 (+1)

Вертолетов – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+4)

Крылатые ракеты ‒ 911

Корабли /катера ‒ 18 (+0)

Автомобильной техники и автоцистерн – 5507 (+5)

Специальная техника ‒ 288 (+1)