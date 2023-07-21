ВСУ с декабря 2022-го не получили ни одной мины по контракту Минобороны почти на 1,4 млрд грн, - УП

Об этом говорится в материале "Украинской правды" .

Так, 11 ноября Министерство обороны Украины заключило контракт с фирмой "львовский арсенал". Соглашение, которое подписал и.о. директора департамента военно-технической политики Александр Лиев, предполагала поставки крупной партии минометных выстрелов 120 мм и 87 мм. Сумма сделки составила около 1 млрд 400 млн грн, по официальному курсу по состоянию на 2022 год – около 38 млн грн.

По данным УП, "Львовский арсенал" заявил, что имеет экспортную лицензию в одной из стран ЕС. До этого Кабмин внес его в список так называемых специмпортеров оружия. В этой связи за несколько дней до подписания соглашения глава Минобороны Алексей Резников согласовал осуществление подписки по контракту, то есть около 100% согласованной в договоре суммы.

Согласно договору, поставки должны были начаться в декабре 2022 года и завершиться до конца февраля 2023 года. Впрочем, ни одна мина по предоплаченному соглашению до сих пор не была поставлена.

Куда подевались мины и как "Львовский арсенал" получил деньги от МОУ

УП отмечает, что первая поставка вооружения по контракту сорвалась еще в декабре 2022 года. Тогда Львовский арсенал вывел своему поставщику часть средств, но мины так и не получил. После этого Минобороны сразу начало искать причину, приведшую к такой ситуации. Удалось выяснить, что у "Львовского арсенала" была экспортная лицензия от фирмы-поставщика из одной из стран-членов ЕС, однако никаких мин в той стране не было - они были на складах в третьей стране, от которой ни украинская компания, ни ее контрагент не получили экспортных лицензий до того, как получили деньги Минобороны.

Несмотря на выведенные поставщику 400 млн грн, "Львовский арсенал" не получил мины ни в декабре, ни в январе, ни в феврале.

В то же время, собеседники УП на рынке вооружений говорят, что в Украине действуют определенные правила по получению денег на поставки вооружения. По их словам, можно подписать множество соглашений, но пока не предоставишь Минобороны экспортные лицензии, денег не получишь.

Впрочем, "Львовскому арсеналу" средства предоставили. Так, по словам участников рынка, еще летом 2022 года украинские компании контрактовали мины 82 мм и 120 мм по цене, что на 40-50% ниже цен в контракте "Львовского арсенала". Мины же, согласно контрактам, были новые, 1-й категории, то есть сразу с завода. В соглашении "Львовского арсенала" фигурируют мины до 2021 года выпуска со складов.

УП отмечает, что такой ценовой разрыв мог повлечь за собой общий рост цен на вооружение в мире, однако это расхождение в ценах, как в случае с "Арсеналом", должны исследовать правоохранители.

Лиев же в комментарии изданию отметил, что "Львовский арсенал" действительно предоставил экспортные лицензии.

"Эта компания предоставила экспортную лицензию из страны поставщика, и только тогда мы перечислили им средства. Чаще всего поставки организуются через посредников. В таких условиях нам трудно проконтролировать получение экспортных документов из страны производителя. В таких выплатах МОУ может, во-первых, контролировать наличие экспортных документов из страны-экспортера. А это была цивилизованная страна с ЕС. определены КМУ как имеющие право на такую деятельность", - сказал Лиев.

В то же время в Минобороны отмечают, что не могут проверять все компании. Они утверждают, что если эти компании получили разрешение на импорт вооружения из Кабмина, то с ними можно сотрудничать.

Что известно о "Львовском арсенале" и как он получил разрешение от Кабмина

Компания "Львовский арсенал" расположена в старой киевской промке на улице Труда, 1 на левом берегу. До осени 2022 года она не фигурировала среди крупных поставщиков вооружений, кроме того, когда сорвала контракт с главным производителем стрелкового оружия для МВД, предприятием "Форт". После этого она несколько лет судилась за 5 млн. грн.

Основателем "Львовского арсенала" является Юрий Збитнев. В 1990 году он стал одним из самых молодых депутатов Верховного Совета УССР. Также мужчина участвовал в создании СДПУ(о), но после появления на политической арене Виктора Медведчука во времена Кучмы ушел из партии.

Кроме того, Збитнев вместе с бывшим начальником Главного управления военной разведки и охранником Виктора Ющенко генералом Александром Скипальским в 2009 году потребовали от Ющенко перенести президентские выборы, поскольку Янукович и Тимошенко, по их мнению, угрожали движению в ЕС. Тогда они хотели объявить чрезвычайное положение и ввести что-то вроде революционного комитета.

Збитнев участвовал в захвате КГГА во время революции достоинства, а после нее его уже бывшая жена, киевская журналистка Рена Назарова, стала депутатом Киевсовета от партии "УДАР" Виталия Кличко. Сейчас она работает в офисе президента. Со Збитневом женщина развелась, пройдя суды по домашнему насилию, раздел имущества и опекунские права. Поэтому муж вряд ли мог бы рассчитывать на протекцию бывшей жены в ОП.

Назарова проигнорировала все попытки УП дозвониться и просьбу о комментарии.

Собеседники издания в Кабмине также не смогли ответить на вопрос о том, как малоизвестная фирма так быстро получила статус специмортера. По словам оружейников, для этого необходимо собрать и подать на проверку множество документов, а также показать обороты денег и старые соглашения.

"Чтобы получить разрешение от правительства на импорт оружия, нужно было собрать и подать на проверку пол вагона документов, показать обороты денег, старые соглашения и так далее. Что показывал этот "Арсенал" - трудно понять", - сказал один из собеседников издания.

Источник же в Минобороны добавил, что осенью 2022 года фирма "Львовский арсенал" активно предлагала свои услуги. Он был готов поставлять разную продукцию. В то же время, отмечают, что к осени прошлого года основным видом деятельности компании были научные консультации и торговли. Также отмечают, что сначала Минобороны отказывалось подписывать соглашение.

Сам Збитнев не ответил УП на просьбу о комментарии.

Иск, арест счетов и обещания фирмы о поставках по контракту: связанных с продолжением истории

После того, как сорвалась первая поставка, Минобороны начало давить на "Львовский арсенал" всеми возможными способами. Оно отправляло компании письма и потребовало уплатить штраф. А уже в конце марта ведомство подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать с фирмы подписку и пеню. Общая сумма иска – 1,53 млрд грн.

Также в мае Минобороны попросила суд арестовать счета и другие активы "Львовского арсенала", однако ему отказали в связи с тем, что представители ведомства не указали конкретные активы и не доказали, что арест необходим. Впоследствии, по словам собеседников УП, Минобороны все же смогло добиться ареста денег на счетах компании, впрочем, это решение до сих пор не опубликовано в судебном реестре.

Также УП удалось выяснить, что "Львовский арсенал" перечислил своему европейскому контрагенту лишь часть денег, полученных после подписания соглашения. Сейчас почти 1 млрд. грн. остается в Украине и заблокирован на счетах. Благодаря этому средства не потеряют до конца.

В апреле 2023 года в Нацполиции зарегистрировали производство по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах). Тогда правоохранители провели обыски в департаменте военно-технической политики Минобороны. Была изъята техника, документация, соглашения и документы с образцами Лиева и Збитнева. Также обыскивали автомобиль одного из фигурантов. У него изъяли "мобильный телефон iPhone 14 Duo, компьютер (планшет) iPad Duo, книгу "Смысловой ландшафт национальной безопасности", денежные средства купюрами 100 долларов США в количестве 87 купюр на общую сумму 8700 долларов США". Адвокат просил вернуть изъятое имущество, но ему было отказано.

Кроме того, "Львовский арсенал" недавно сообщил о получении экспортной лицензии. Он начнет поставки по контракту.

"Теперь непонятно, как снимать арест со счетов и давать добро на вывод денег. Ведь доверия к фирме осталось немного. Именно по ее вине МОУ минимум на 7 месяцев потеряло деньги, а солдаты все это время не получают дефицитного вооружения", - говорится в материале УП.

Минобороны и скандал с закупкой продуктов для ВСУ

Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов. Впоследствии в Минбороны назвали эти обвинения имеющими признаки умышленных манипуляций.

23 января НАБУ рассказали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ. А уже на следующий день Кабмин на заседании принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке. 2 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога.

На следующий день Офис генпрокурора сообщил об объявлении подозрения советнику замминистра обороны , фигурирующему в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.

Позже стало известно, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украины поможетантикоррупционный совет , в состав которого войдут представители общественности. А уже 8 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления , где в частности будет введен механизм общественного контроля. Впоследствии стало известно, что в рабочую группу по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины присоединились представители 13 общественных организаций .

А уже 28 февраля Минобороны внесло изменения в 8 договоров по организации закупки продуктов для армии. В том числе стоимость яиц стала 8,40.