ВСУ с 24 февраля нанесли 1700 групповых авиаударов по позициям оккупантов, - спикер командования Воздушных сил
Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ, отметил, что количество нанесенных авиаударов по противнику является чрезвычайно мощной цифрой, из которой понятно, насколько много и эффективно летают в зону боевых действий наши летчики
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"У нас есть полная информация о насыщении противником средствами ПВО южных и восточных наших оккупированных территорий, то есть буквально все, что имеет противник на вооружении от "Осы" и до С-400 "Триумф". И фактически по всем направлениям враг эшелонированно сделал насыщенную систему ПВО ", - отметил спикер командования воздушных сил ВСУ.
Юрий Игнат отметил, что наша авиация воздушных сил вместе с авиацией сухопутных войск, также вертолеты армейской авиации Ми-8, Ми-24, вертолеты транспортных воздушных бригад преодолевают систему ПВО противника и принимают участие в актуальных действиях с поддержкой наземных войск.
"Хочу сказать, что на передовой ударной авиацией штурмовики СУ-25 и бомбардировщики СУ-24 М, а также с упомянутыми вертолетами, с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, нанесли 1700 групповых авиаударов по позициям оккупантов. Это чрезвычайно мощная цифра. эффективно и как много летают в зону боевых действий наши лётчики", - заметил полковник.
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- Также ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины совершила до 20 групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям.
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