ВСУ: россияне опрокинули около 300 бывших узников для штурмов в Запорожье

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В результате штурмовых действий украинские воины имеют некоторые успехи в районе Роботиного. За минувшие сутки ВСУ продвинулись на 200-300 метров. В то же время враг понеся потери опрокидывает резервы по разным направлениям. заключенных, еще более 100 таких же лиц перевезено из Луганска в Мелитополь", - отметил Штупун.

По словам спикера объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления, бывшие заключенные используются россиянами для так называемых мясных штурмов.

"Из них планируют создать штурмовые отряды для захвата Роботиного. Но наши воины готовы к любым вызовам в этом направлении", - подчеркнул Штупун.

Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов отметил , что на Запорожском направлении Силы обороны постепенно продавливают оборону врага, расширяя линию фронта.

В Министерстве обороны сообщили, что российские оккупационные войска взимают резервы для недопущения прорыва своей обороны Вооруженными Силами Украины













