ВСУ: россияне опрокинули около 300 бывших узников для штурмов в Запорожье
Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что россияне планируют создать штурмовые отряды из бывших узников для захвата Роботиного
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В результате штурмовых действий украинские воины имеют некоторые успехи в районе Роботиного. За минувшие сутки ВСУ продвинулись на 200-300 метров. В то же время враг понеся потери опрокидывает резервы по разным направлениям. заключенных, еще более 100 таких же лиц перевезено из Луганска в Мелитополь", - отметил Штупун.
По словам спикера объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления, бывшие заключенные используются россиянами для так называемых мясных штурмов.
"Из них планируют создать штурмовые отряды для захвата Роботиного. Но наши воины готовы к любым вызовам в этом направлении", - подчеркнул Штупун.
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