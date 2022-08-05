Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Петр Андрющенко прокомментировал намерения захватчиков по поводу референдума и вероятность его проведения в оккупированном Мариуполе.



"Россияне до сих пор не решили по какому сценарию и что они будут делать. Противник не может выйти на административные границы Донецкой области, а аннексировать только ее часть, видимо, им не хотелось. Соответственно, от ситуации на фронте будет зависеть то, что будет происходить с Мариуполем" ", – отметил советник городского головы Мариуполя.



Андрющенко высказал предположение, что россияне могут рассматривать сценарий прямой аннексии при выходе на админграницу Донецкой области, тогда они не будут играть в референдум, учитывая, что половина области разрушена, и скорее будет обращение одного псевдопарламента к другому псевдопарламенту, чтобы стать частью России.



"К тому же сегодня мы не видим в Мариуполе подготовки к референдуму, который планировался на 11 сентября, соответственно, что-то уже должно было бы начаться. Поэтому скорее всего планируют аннексию через какие-то официальные обращения. Но наши защитники срывают россиянам все эти планы, украинские силы держат линию обороны и предпосылок, что завтра Мариуполь станет Россией, никаких нет", - подчеркнул советник мэра.

26 июля советник мэра Петр Андрющенко сообщил , что россияне нашли человека из Мариуполя, который начал готовить псевдореферендум

2 августа начался онлайн-митинг в инстаграмме в поддержку Мариуполя и против псевдореферендума

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