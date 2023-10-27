ВСУ отрабатывают новую военную стратегию на следующий год: это предпосылка для активных наступательных действий. Военные итоги недели

Этот процесс уже происходит, но мы понимаем, что постоянно совершать наступательные действия трудно, потому что исчерпывается сила и техника. В дальнейшем все будет зависеть от того, как будут поставляться боеприпасы для ВСУ, которые позволят проводить эту стратегию истощения противника. Войска в это время смогут обеспечить перегруппировку, накопление сил и создание предпосылок для активных наступательных действий в тот период, когда враг будет максимально истощен. Поэтому вопрос боеприпасов и систем поражения – это то, от чего будут зависеть особенности именно этого зимнего периода и перехода в новую кампанию в следующем году.

Ситуация на фронте: Авдеевка

Авдеевка сейчас является горячим участком фронта. Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что враг сейчас несет колоссальные потери в живой силе и технике под Авдеевкой. Но в любом случае он говорит, что враг пытается добиваться каких-то тактических успехов.

Ситуация вокруг Авдеевки непростая и для российской армии, и для наших защитников. Условно говоря, первые атаки начались 9 октября. Произошли массированные танковые, бронетанковые атаки. Позже прошла ротация российских сил, и сейчас идет перегруппировка российских войск.

Представитель этого направления ВСУ говорит, что в целом противник потерял по его оценкам до 5 тыс. личного состава убитыми и ранеными, это колоссальные показатели. Но в любом случае сейчас идет перегруппировка войск и продолжаются попытки продавить нашу оборону и обеспечить окружение Авдеевки с севера и юга. Речь идет о продвижении от Красногоровки на коксохим. Также с юга враг пытается продвигаться на Северное. Такими двумя "клешнями" противник пытается охватить Авдеевку.

На самом деле, ситуация связана с тем, что сейчас украинская армия туда перебросила дополнительные резервы. Вспомним о 47-й отдельной механизированной бригаде, которая там действует. Все направлено на то, чтобы максимально уничтожать противника, несмотря на усиление и ротацию российских войск. Надеемся, что у врага не будет возможности обеспечить это окружение, о котором он мечтает, и под Авдеевкой враг потеряет значительное количество сил, которые он сейчас перебрасывает с других участков.

Когда говорим о севере, там враг перебрасывает свои регулярные части из новых резервов. Они еще недостаточно слаженные, но там есть кадровый личный состав, в частности, из 2-й общевойсковой армии перебрасывается на север, чтобы штурмовать от Красногоровки и дальше на Степовое. Вероятно, сейчас будет действовать тактика противника, о которой упоминал Константин Машовец. Вывод, что сейчас враг будет пытаться давить и с севера и с юга, совершая атаки, верен. Оккупанты будут стараться каким-то образом сделать так, чтобы мы использовали резервы на разных участках. Скорее всего, достаточных усилий для того, чтобы противостоять нашей фронтальной обороне или обеспечить окружение с этих флангов, у противника не хватает.

Сейчас Авдеевка для противника является неким политическим фетишем, который действительно должен быть так называемым достижением для российского военного руководства. Поэтому как раз этот участок фронта имеет и политическое значение, и военное. Вероятно, в ближайшие месяцы, как это было под Бахмутом и Угледаром, мы будем видеть жесткое противостояние на этом участке.

Ситуация в Херсонской области

Сейчас несколько участков фронта, где присутствие ВСУ увеличивается. Это как раз два участка от обоих Антоновских мостов на Левом берегу, железнодорожного и автомобильного моста.

Регулярные переброски наших малых подразделений на Левый берег говорят, что враг постепенно оттесняется от этих участков и далее целью является полностью контролировать дорогу, которая идет по территории Херсонской области, где сейчас враг контролирует пока этот участок.

Нужно осторожно относиться к перспективам, потому что все ожидают форсирования. Но обеспечить форсирование и деятельность группировок на Левом берегу, перебрасывая технику через водный участок является чрезвычайно сложным логистическим делом. Наши военные это понимают. Действие тех же групп морской пехоты говорит, что это заставляет врага беспокоиться и сейчас наоборот часть своих подразделений, переброшенных на другие участки, враг наоборот возвращает. Поэтому сейчас действительно Левый берег Днепра, Херсонщина является интересным направлением, которое заставляет врага беспокоиться о своем будущем.

Ход боевых действий на Запорожье

Боевые действия идут вокруг Новопрокопки, Роботино и Вербового. Там есть определенное продвижение в сторону Вербового, на правом фланге этого участка. Но сейчас враг, перебросив туда десантные подразделения, все-таки удерживает наши войска от того, что мы обеспечили расширение этого вклинения на оккупированную территорию.

Этот участок пока остается по ширине примерно 10 км и 10 км в глубину и пока такого продвижения в ширину, чтобы обезопасить дальнейшее продвижение не происходит. Но происходит процесс, связанный с уничтожением живой силы противника и их техники. Поэтому в любом случае по-прежнему главный упор делается на артиллерию, хотя в последние дни погода начала портиться, дроны летают меньше, артиллерия работает меньше. Это сказалось на том, что количество уничтожаемой живой силы противника стало несколько меньше.

Массированные атаки по фронтовым соединениям

Вражеские крылатые ракеты используются по командным пунктам, но мы видим, что в этих вариантах враг достаточно ограниченно использует Х-101 для ударов по линии фронта. Таких случаев очень мало. Сейчас главную угрозу для линии фронта представляют УАБы и авиационные бомбы противника. Поэтому, по всей видимости, сейчас враг накапливает ракеты для стратегии энергетического террора во зимний период. Поставка комплексов ПВО разного назначения и формата наших партнеров происходит достаточно мощно. Поэтому надеемся, что мы найдем тот баланс, который позволит минимизировать влияние противника на нашу энергетику.

Удары по территории РФ

На самом деле, тактика ведения наших ударов по территории противника должна иметь определенные рамки правил и обычаев войны. Удары по энергетическим объектам относятся к целям, которые можно считать легитимными, но это должно быть связано с правильным выбором целей, которые будут иметь максимальный эффект на противника. Потому что так или иначе наши партнеры на определенном этапе могут начать говорить, что мы слишком активно действуем на территории РФ, как это было в нескольких случаях.

Повлияет ли смерть Путина на ход боевых действий

В любом случае смерть руководителя вражеского государства отчасти повлияет на систему управления противника. Мы это понимаем, но в любом случае сохраняется задача российского ГШ, вооруженных сил. Так или иначе, фронты останутся на местах. Командиры будут, условно говоря, действовать по определенной инерции, пока не начнется суета в самой российской элите, которая повлияет позже на поведение и на постановку задач для ВС РФ. Поэтому думаю, что если бы такое произошло, то так или иначе, это через некоторое время повлекло бы за собой изменения и на линии фронта.