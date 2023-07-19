Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления, майор Валерий Шершень.

Он ответил на вопрос, есть ли техника для разминирования во время наступления.

"Есть решение однозначно, из последних примеров – в рамках группировки "Таврия" очень активно используются бронированные HMMWV. Они применяются именно для прохождения тотального минирования. Мы знаем, как с этим бороться. Сейчас основное – это то, о чем вы говорили. Пешая тропа, нужно ее пройти и у наших бойцов есть средства индивидуального разминирования. Мы этим пользуемся там, где не может пройти техника", - заявил Шершень.

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Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили увольнение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

13 июля Генштаб сообщил, что на направлениях Новоданиловка – Широкая Балка; Малая Токмачка-Новопокровка ВСУ имела некоторые успехи .

По состоянию на 17 июля с начала контрнаступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ освободили около 180 км² территории.

18 июля спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления, майор Валерий Шершень заявил, что Силы обороны Украины ведут тяжелые бои за Старомайорское Донецкой области – ВСУ контролируют определенную часть этого населенного пункта.