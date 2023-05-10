ВСУ разгромили несколько рот россиян, захватили врага в плен и уничтожили технику, в том числе вагнеровцев, - Белецкий о ситуации под Бахмутом
Украинский военный и первый командир "Азова" Андрей Белецкий рассказал, что ВСУ разгромили несколько рот россиян и взяли врага в плен
Об этом заявил Андрей Белецкий .
"В результате наступательных действий 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины разгромлены подразделения 72-й бригады Российской Федерации (речь идет о 72-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ, - ред.), фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты этой бригады. Разбита бригадная разведка, уничтожено большое количество бронированных машин, захвачено значительное количество пленных", - рассказал первый командир "Азова".
Украинский военный отметил, что так называемый 3-й штурмовой отряд частной военной компании Вагнера понес большие потери.
Наступательные действия вели в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 м: "Вся данная территория полностью освобождена от российских оккупационных войск".
Белецкий поблагодарил бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады.
"Для меня большая честь сражаться рядом с вами, служить вместе с вами, командовать вами. Вы настоящие бойцы, настоящие герои, которые показали, что такое украинский боевой дух", - подчеркнул военный.
Пресс-служба 3 ОШБр уточнила, что бой происходил под Бахмутом Донецкой области. Уничтожены 500 россиян.
"За двое суток атакующих действий на юго-западных окраинах города штурмовики 3-й ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупантов, еще 87 - на полпути к ранее упомянутым. Среди них есть и вагнеровцы", - пишут в ведомстве и добавляют, что в плен захвачено не менее пяти врагов.
Ликвидировано несколько складов боеприпасов противника, минометы и бронемашины.
- Как известно, основатель ЧВК Вагнера написал письмо руководству минобороны РФ, в котором сообщил о намерении вывести своих наемников из Бахмута 10 мая. Ранее Пригожин уже неоднократно говорил о нехватке боеприпасов, однако министр обороны Сергей Шойгу уверяет , что армия имеет их в изобилии.
- В ВСУ тогда объяснили , чем вызваны заявления Пригожина о "снарядном голоде" у оккупантов - его слова означают неспособность взять под контроль Бахмут Донецкой области.
- 9 мая глава незаконной ЧВК Вагнера в очередном видео сообщил о проблемах с боеприпасами для его наемников, а также посетовал на активные действия Сил обороны в Донецкой области.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Еспресо сказал, что таким образом Пригожин ищет оправдание , почему он не выполнил взятые на себя обязательства.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.81Продажа 41.74
- Актуальное
- Важное