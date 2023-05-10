Об этом заявил Андрей Белецкий .

"В результате наступательных действий 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины разгромлены подразделения 72-й бригады Российской Федерации (речь идет о 72-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ, - ред.), фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты этой бригады. Разбита бригадная разведка, уничтожено большое количество бронированных машин, захвачено значительное количество пленных", - рассказал первый командир "Азова".

Украинский военный отметил, что так называемый 3-й штурмовой отряд частной военной компании Вагнера понес большие потери.

Наступательные действия вели в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 м: "Вся данная территория полностью освобождена от российских оккупационных войск".

Белецкий поблагодарил бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Для меня большая честь сражаться рядом с вами, служить вместе с вами, командовать вами. Вы настоящие бойцы, настоящие герои, которые показали, что такое украинский боевой дух", - подчеркнул военный.

Пресс-служба 3 ОШБр уточнила, что бой происходил под Бахмутом Донецкой области. Уничтожены 500 россиян.

"За двое суток атакующих действий на юго-западных окраинах города штурмовики 3-й ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупантов, еще 87 - на полпути к ранее упомянутым. Среди них есть и вагнеровцы", - пишут в ведомстве и добавляют, что в плен захвачено не менее пяти врагов.

Ликвидировано несколько складов боеприпасов противника, минометы и бронемашины.

Український військовий і перший командир "Азову" Андрій Білецький розповів, що ЗСУ розгромили кілька рот росіян та захопили ворога в полон