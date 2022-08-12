Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Сегодня ВСУ попали в последний — четвертый мост, соединявший правый и левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно опрокидывать свою технику, — написал Хлань. — Конечно, они будут пытаться ремонтировать, искать альтернативу в переправах, но это время, деньги, а потом как только подготовятся и набирают технику и силу — мы снова ее уничтожим".

Он также добавил, что оккупанты боятся и готовятся к контрнаступлению ВСУ.

"В Херсоне наставили "ежей", но деревянных, что в принципе символизирует их сущность — все фейки и постановки. Усилили давление на горожан — ночью проводили обыски и задерживали людей".

Хлань добавил, что "партизаны снова напоминают, что паспорт РФ — это не документ, а фальшивка, которая превращает в недолюдей, кроме того — это причина мобилизовать во вражескую армию на верную смерть. А вот разведка предостерегает, что за получение паспорта будет ответственность, ведь это сотрудничество с агрессором».

12 августа местные СМИ сообщили, что в оккупированной Горловке горит завод "Стирол".

ВСУ уничтожили базу россиян в Запорожской области и 3 склада на оккупированных территориях.