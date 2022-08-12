ВСУ разбили последний мост, которым Россия перебрасывала технику в Херсонскую область, — Сергей Хлань
Вооруженные силы Украины попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для перебрасывания техники на правобережную часть
Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"Сегодня ВСУ попали в последний — четвертый мост, соединявший правый и левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно опрокидывать свою технику, — написал Хлань. — Конечно, они будут пытаться ремонтировать, искать альтернативу в переправах, но это время, деньги, а потом как только подготовятся и набирают технику и силу — мы снова ее уничтожим".
Он также добавил, что оккупанты боятся и готовятся к контрнаступлению ВСУ.
"В Херсоне наставили "ежей", но деревянных, что в принципе символизирует их сущность — все фейки и постановки. Усилили давление на горожан — ночью проводили обыски и задерживали людей".
Хлань добавил, что "партизаны снова напоминают, что паспорт РФ — это не документ, а фальшивка, которая превращает в недолюдей, кроме того — это причина мобилизовать во вражескую армию на верную смерть. А вот разведка предостерегает, что за получение паспорта будет ответственность, ведь это сотрудничество с агрессором».
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