Командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 гг. поделился деталями в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Вооруженные силы Украины разбили лучшую армию России. Гордость Путина - 1-я гвардейская танковая армия - элитарные войска российской армии были разбиты на полях Украины. Это было что-то невероятное, потому что все мы - военные в НАТО - смотрели на эту 1-ю гвардейскую танковую армию с такой завистью, что она такая прекрасная, боевая, идеально оснащенная, современная, натренированная армия. Оказалось, что это только миф. Вы очень быстро на первых неделях войны разобрались с этой гордостью Путина", - отметил Скшипчак.

Польский военный добавил, что российские военные были готовы только к войне времен Второй мировой, а не к сопротивлению современных ВСУ.

"Проблемой России является то, что они не были готовы к той войне, не были готовы к борьбе по современным методам. Похоже, что они были готовы к ведению войны традиционными методами, по примеру Второй мировой войны. И то, что россияне встретили на полях в Украине было для них большим шоком", - отметил Вальдемар Скшипчак.

14 июля британская разведка сообщила, что за последние дни российские войска на Донбассе не достигли никакого существенного продвижения и в целом рискуют потерять импульс, который имели после занятия Лисичанска.

По оценкам британской разведки на 15 июля, следующими целями оккупантов будут Сиверск и Бахмут.

16 июля британская разведка сообщила, что сокращение и выравнивание линии украинской обороны позволило ВСУ успешно отражать российские атаки и способствовало "уменьшению импульса" захватчиков.

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