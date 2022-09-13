ВСУ разбили 5 опорных пунктов врага и уничтожили около 60 оккупантов, - ОК "Юг"
Украинские военные нанесли удары врагу, направленных на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"В течение боевого дня ведением штурмовых действий в направлениях из Терновых Вод на Любомировку и из Чкалового на Безымянное противник пытался улучшить тактическое положение силами от двух взводов в роту при поддержке танков. В обоих случаях успеха не имел, понес потери и отступил.
В течение боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций, вражеская авиация нанесла 15 ударов.
В ответ украинская авиация нанесла 2 удара по силам противника в районе Новопетровки Херсонской области.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач.
Поражения направлялись на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы.
"Для развеивания оккупационных мифов о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновскому мосту, в который раз была закреплена его непригодность к использованию", – говорится в сообщении
По данным ОК "Юг", враг потерял 59 захватчиков, танк, 5 гаубиц 152-го калибра, в том числе и самоходных - "Мста-Б" и "Мста-С", командно-штабную машину и машину управления, 12 единиц другой автобронетехники.
В Черном море, у побережья ТОТ АР Крым маневрируют 12 боевых кораблей, среди которых 4 носителя более 30 крылатых "Калибров".
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