Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 декабря.

Так, 7 декабря текущего года в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными.

Также уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов.

Генштаб отмечает, что развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.

Ранее украинские защитники ликвидировали еще двух российских майоров-террористов, воевавших против Украины.

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