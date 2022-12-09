ВСУ ранили около 240 оккупантов, уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов и до 20 единиц военной техники на Запорожье
Противник продолжает нести потери. В Генштабе подтверждают, что в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов на Запорожье около 240 российских солдат ранены
Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 декабря.
Так, 7 декабря текущего года в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными.
Также уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов.
Генштаб отмечает, что развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.
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