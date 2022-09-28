Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Оперативная ситуация на южнобукском направлении нашей операционной зоны сложная и напряженная, но контролируется Силами обороны. Нашими подразделениями продолжаются позиционные бои по улучшению и закреплению положения, а также огневой контроль вражеских объектов на временно оккупированной территории. Существенные изменения в состоянии, составе и положении. противника нет", - пишут в ОК.

Россияне также продолжают терроризировать мирные населенные пункты в тылу. Враг оказывает огненное и психологическое давление. Ночь на 28 сентября жители Никопольского района провели под обстрелами. Повреждено более 10 частных усадеб, 7 хозяйственных построек, остановку общественного транспорта, легковые автомобили, линии электропередач и газопровода. Предварительно пострадавших нет.

По Николаеву россияне впустили 5 реактивных управляемых ракет системы С-300. Били по объектам промышленной инфраструктуры. Обошлось без потерь и пострадавших.

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