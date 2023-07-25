Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нахожусь на направлении Большая Новоселка - Угледар. Возле Великой Новоселки продолжаются бои по линии Приютное - Старомайорское. Это важная защитная линия российских оккупантов. Наши подразделения пытаются ее прорвать. Пытаются освободить эти населенные пункты, чтобы иметь возможность дальше двигаться на юг", - подчеркнул Войт.

По словам военнослужащего ВСУ, у Угледара также продолжаются позиционные бои, контрбатарейная борьба.

"Пока ВСУ там не имеют значительных продвижений. Потому что враг стянул под Угледар значительные силы, чтобы не допустить продвижение наших подразделений к Волновахе, которая является важным транспортным узлом для них. Но работа ведется, враги уничтожаются и на этом направлении, чтобы была возможность в будущем продвигаться вперед", - отметил Вой.