ВСУ пытаются перехватить инициативу на Бахмутском направлении, - боец ТрО Егор Фирсов
Украинские военные на Востоке пытаются навязывать россиянам свою интенсивность боев
Об этом в эфире Эспрессо заявил боец ТРО Егор Фирсов.
"Сейчас нахожусь на Бахмутском направлении. Ситуация следующая - ведутся бои, артобстрелы, но сейчас начались соревнования за инициативу. Мы с нашей стороны пытаемся перехватить ее. Несмотря на то, что враг трясет, а им есть чем варить - запасы боекомплектов у них бесконечны, есть из чего варить, мы пытаемся перехватить инициативу", - сказал он.
По словам Фирсова, украинские военные пытаются избивать врага и навязывать ему свою интенсивность боев.
"Что касается других направлений - ни одной позиции за последние дни никто не сдал, ни одного метра никто не сдал. Даже удалось взять один населенный пункт. Трудно будет его удержать, но ВСУ его взяли", - подытожил военный.
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