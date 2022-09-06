ВСУ пытаются перехватить инициативу на Бахмутском направлении, - боец ТрО Егор Фирсов

Об этом в эфире Эспрессо заявил боец ТРО Егор Фирсов.

"Сейчас нахожусь на Бахмутском направлении. Ситуация следующая - ведутся бои, артобстрелы, но сейчас начались соревнования за инициативу. Мы с нашей стороны пытаемся перехватить ее. Несмотря на то, что враг трясет, а им есть чем варить - запасы боекомплектов у них бесконечны, есть из чего варить, мы пытаемся перехватить инициативу", - сказал он.

По словам Фирсова, украинские военные пытаются избивать врага и навязывать ему свою интенсивность боев.

"Что касается других направлений - ни одной позиции за последние дни никто не сдал, ни одного метра никто не сдал. Даже удалось взять один населенный пункт. Трудно будет его удержать, но ВСУ его взяли", - подытожил военный.