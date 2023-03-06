ВСУ пытаются контратаковать и восстанавливать утраченные позиции на Бахмутском направлении, - боец батальона "Свобода" Назаренко
Боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко отметил, что ВСУ наносят значительные и заметные потери врагу на Бахмутском направлении
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"За последние несколько дней враг активизировал безумные обстрелы из артиллерии разного калибра. Уже который месяц противник пытается обстреливать Бахмут. Здесь каждый день - как год, а каждый час - как день", - заметил Назаренко.
По его словам, враг давит и пытается штурмовать по всей линии разграничения.
"Особенно опасны северные и южные окраины Бахмута. Но враг несет огромные потери и ВСУ пытаются контратаковать и восстанавливать утраченные позиции", - подчеркнул Назаренко.
- По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны враг потерял в Украине 3423 танка и 6703 бронемашины.
- Минобороны Британии сообщает, что российские военные компенсируют большие потери бронетехники в Украине старыми советскими танками и бронетранспортерами 1950-1960-х годов.
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