Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"За последние несколько дней враг активизировал безумные обстрелы из артиллерии разного калибра. Уже который месяц противник пытается обстреливать Бахмут. Здесь каждый день - как год, а каждый час - как день", - заметил Назаренко.

По его словам, враг давит и пытается штурмовать по всей линии разграничения.

"Особенно опасны северные и южные окраины Бахмута. Но враг несет огромные потери и ВСУ пытаются контратаковать и восстанавливать утраченные позиции", - подчеркнул Назаренко.