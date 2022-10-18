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ВСУ пытаются до холодов отбить как можно больше оккупированных территорий, - Згурец

18 октября, 2022 вторник
09:51
война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что враг не имеет успехов на фронте и поэтому наносит террористические удары по территории Украины

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"ПВО Украины достаточно успешно уничтожает дроны-камикадзе "Shahed-136", но применение ЗРК по дешевым дронам не является совершенно оптимальным решением. Путин и его окружение сейчас ориентированы на то, чтобы усилить террор против гражданского населения и подтолкнуть военно-политическое руководство Украины к начала переговоров или до паузы на фронте", - отметил Згурец.

По словам эксперта, любая пауза на фронте сейчас неуместна.

"ВСУ пытаются до холодов отбить как можно больше оккупированных территорий. Мы не должны давать ни одной передышки противнику, хотя это существенная нагрузка на ВСУ. Ближайшие месяцы важны с точки зрения того, чтобы полностью разрушить планы Путина", - добавил Згурец.

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