Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"ПВО Украины достаточно успешно уничтожает дроны-камикадзе "Shahed-136", но применение ЗРК по дешевым дронам не является совершенно оптимальным решением. Путин и его окружение сейчас ориентированы на то, чтобы усилить террор против гражданского населения и подтолкнуть военно-политическое руководство Украины к начала переговоров или до паузы на фронте", - отметил Згурец.

По словам эксперта, любая пауза на фронте сейчас неуместна.

"ВСУ пытаются до холодов отбить как можно больше оккупированных территорий. Мы не должны давать ни одной передышки противнику, хотя это существенная нагрузка на ВСУ. Ближайшие месяцы важны с точки зрения того, чтобы полностью разрушить планы Путина", - добавил Згурец.

В Киеве на левом берегу зафиксировано три прилета в объект энергетической инфраструктуры, а в Броварах сработала система ПВО

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