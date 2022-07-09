ВСУ пройдут опасные направления на границе с Беларусью

Об этом сообщили на facebook-странице командования объединенных сил ВС Украины.

Наев посетил позиции военнослужащих Вооруженных Сил и пограничников, пообщался с военнослужащими непосредственно на позициях, ознакомился с условиями их службы, оценил уровень обороны и обсудил тактические планы защиты.

"В настоящее время ситуация полностью контролируется воинскими частями Вооруженных Сил Украины, подразделениями Государственной пограничной службы, подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов", - заверил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Сейчас, в частности, проходят мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений.

Напомним, что по состоянию на 6 июля было известно о том, что белорусские военные проводят мероприятия по инженерному оборудованию позиций на Волынском и Ровенском направлениях.

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