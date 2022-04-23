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ВСУ проводят успешные контратаки, поэтому оккупанты не добились существенного продвижения, - Минобороны Великобритании

23 апреля, 2022 суббота
09:11
война с Россией

За последние сутки российские войска не добились существенного продвижения, в то время как Вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов, поскольку украинские контратаки продолжают препятствовать их усилиям.

"Российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса", – говорится в сообщении.

Кроме того, вопреки заявлению властей России о якобы взятии Мариуполя, в городе продолжаются ожесточенные бои, что еще больше замедляет российское наступление на Донбассе.

  • В Генеральном штабе ВСУ заявили , что 22 апреля наибольшая активность врага наблюдалась на Слобожанском и Донецком направлениях. Противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне для разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом.

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