ВСУ проводят успешные контратаки, поэтому оккупанты не добились существенного продвижения, - Минобороны Великобритании

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов, поскольку украинские контратаки продолжают препятствовать их усилиям.

"Российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса", – говорится в сообщении.

Кроме того, вопреки заявлению властей России о якобы взятии Мариуполя, в городе продолжаются ожесточенные бои, что еще больше замедляет российское наступление на Донбассе.

В Генеральном штабе ВСУ заявили , что 22 апреля наибольшая активность врага наблюдалась на Слобожанском и Донецком направлениях. Противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне для разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb