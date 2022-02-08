ВСУ проводят противотанковые учения одновременно на нескольких полигонах

Об этом информирует пресс-центр командования ВСУ .



"Сразу на нескольких полигонах боевой подготовки продолжаются комплексные тактико-специальные занятия по предоставлению отпора условному противнику, пытающемуся прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных участках местности", - говорится в сообщении.



В тренировках принимают участие инженерные подразделения, выполняющие задачи по установке минных ограждений, танковые подразделения и противотанковая артиллерия.



"Каждый раз во время тренировки мы должны достичь максимального сокращения времени от поступления приказа командиру подразделения, принятия им соответствующего решения к практическому его выполнению конкретным номером обслуживания пушки или экипажа танка", - рассказал командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.



По словам командующего, противотанковый резерв быстро и организованно переместился на рубеж развертывания, а инженерно-саперная группа вовремя установила минные заграждения.



Боевая подготовка танковых подразделений происходит и в составе экипажей, и в составе взводов.



Танкисты провели выдвижение роты в район ожидания, перемещения и развертывания в боевой порядок на огневом рубеже для отражения наступления предполагаемого противника, а также ухода и перемещения в районы сосредоточения.



"На этот раз танкисты были подняты по тревоге. После получения боевого приказа они быстро совершили марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем танковые экипажи определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Уже после того, как условный противник разоблачил себя, танкисты вступили в бой", - отметил Сергей Наев.



Он добавил, что опыт АТО и ООС показал, что танки являются одной из основ наступательной операции, поэтому противотанковые и общевойсковые резервы должны быть всегда готовы к огневому поражению противника.



Наев подчеркнул, что подготовка военных подразделений будет продолжаться.







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