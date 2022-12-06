Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ВСУ.

"По требованию командующего группировкой Сил и средств обороны г. Киева проведена совместная штабная тренировка 120-й бригады территориальной обороны ВСУ с подчиненными воинскими частями в полосе обороны вблизи участка границы с Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.

Во время учений военные отработали взаимодействие между низшим и высшим штабами. К тренировкам были привлечены силы и средства, находящиеся в оперативном подчинении 120-й отдельной бригады ТРО.

6 декабря министр обороны Алексей Резников заявил , что в настоящее время вопрос дополнительной мобилизации в Украине не стоит.

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