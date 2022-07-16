Командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 гг поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Те отдельные атаки россиян на Донбассе не имеют никакого значения, поскольку операция, которую проводили украинцы в районе Донбасса или Донбасской дуги - это был стратегический шедевр. Почему так говорю? Потому что украинцы втянули в эту Донбасскую дугу основные силы российской армии и с 3 апреля их там били, россияне бездумно атаковали позиции, не будучи подготовленными, они гибли массово", - отметил Скшипчак.

Военный добавил, что армия России не способна на массовую и мощную атаку на Востоке.

"И те потери, которые россияне понесли во время форсирования Сиверского Донца, под Изюмом, под Северодонецком, под Бахмутом, свидетельствуют о том, что российская армия не подготовлена, а сейчас лишена боевой способности украинской армией, которая идеально провела оборонную операцию", - подчеркнул Скшипчак.

Польский военный добавил, что российские военные скоро будут в кризисном положении.

"Россияне истощают свои войска в бездумных атаках на хорошо подготовленные позиции обороны украинцев. Конечно, пусть атакуют и пусть истощают, пусть армия полностью потеряет силы. По моему мнению, через несколько дней российскую армию будет ждать кризис. Она уже в кризисе, который лишил ее возможности ведения наступательной операции", – заметил Вальдемар Скшипчак.

16 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили штурм российских оккупантов на Донецком и Бахмутском направлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb