ВСУ провели артиллерийские учения возле админграницы с Крымом
Вблизи админграницы с оккупированным Крымом украинские артиллеристы провели учения
Об этом сообщает пресс-центр Командования объединенных сил ВСУ.
В группировке войск "Юг", что подчинено Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, на одном из самых угрожающих направлений проведена тренировка артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника, - говорится в сообщении.
Отмечается, что воины-протитанкисты демонстрировали практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям, а также быстрое изменение позиций.
Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что военные осуществили выход на рубеж открытия огня, обустроили позиции, осуществили артиллерийскую разведку и наведения орудий по целеуказанием корректировщик.
По его словам, подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения.
"Их главная цель - поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава артиллерийских расчетов. Во время тренировок, протитанкисты показали, что в случае резкого изменения обстоятельств - военные будут готовы качественно выполнить поставленную задачу", - сообщил он.
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