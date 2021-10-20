ВСУ провели артиллерийские учения возле админграницы с Крымом

Об этом сообщает пресс-центр Командования объединенных сил ВСУ.

В группировке войск "Юг", что подчинено Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, на одном из самых угрожающих направлений проведена тренировка артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника, - говорится в сообщении.

Отмечается, что воины-протитанкисты демонстрировали практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям, а также быстрое изменение позиций.

Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что военные осуществили выход на рубеж открытия огня, обустроили позиции, осуществили артиллерийскую разведку и наведения орудий по целеуказанием корректировщик.

По его словам, подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения.

"Их главная цель - поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава артиллерийских расчетов. Во время тренировок, протитанкисты показали, что в случае резкого изменения обстоятельств - военные будут готовы качественно выполнить поставленную задачу", - сообщил он.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb