ВСУ проведут на Херсонщине учения с боевой стрельбой

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА в Facebook.



"С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава к полигону" Ягорлык ", который находится в Скадовском районе", - говорится в сообщении.



На полигоне будут проходить учения с боевой стрельбой.

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