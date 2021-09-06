ВСУ проведут на Херсонщине учения с боевой стрельбой
В течение сентября в Херсонской области пройдут военные учения
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА в Facebook.
"С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава к полигону" Ягорлык ", который находится в Скадовском районе", - говорится в сообщении.
На полигоне будут проходить учения с боевой стрельбой.
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