ВСУ проведут боевые стрельбы вблизи админграницы с Крымом

Об этом сообщается на странице в Facebook Херсонской ОГА.



Местных жителей просят быть осторожными.

Сообщается, что с 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава на испытательный полигона "Ягорлык" в Скадовском районе.

"Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонской области сохранять спокойствие и быть осмотрительными", - говорится в сообщении.