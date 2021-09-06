ВСУ проведут боевые стрельбы вблизи админграницы с Крымом
Вооруженные силы Украины проведут боевые стрельбы недалеко от административной границы с оккупированным Крымом
Об этом сообщается на странице в Facebook Херсонской ОГА.
Местных жителей просят быть осторожными.
Сообщается, что с 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава на испытательный полигона "Ягорлык" в Скадовском районе.
"Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонской области сохранять спокойствие и быть осмотрительными", - говорится в сообщении.
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