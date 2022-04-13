ВСУ просят помочь найти российские комплексы связи и призывают очевидцев отправлять фото техники в чат-бот
ВСУ разыскивают российские комплексы связи Редут-2УС и просят очевидцев движения или дислокации такой техники сообщать об этом в чатботы
Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Фейсбук.
"ВСУ просят помощи: разыскивают российские комплексы связи Редут-2УС", – написал он.
Эта установка призвана организовывать закрытую беспроводную связь.
"Через нее рашисты получают и отдают команды, а также обмениваются информацией между собой. Уничтожение РЕДУТ-2УС позволяет оборвать эту связь. Увидели - присылайте фото или видео в чатбот еВраг: https://t.me/evorog_bot ", - призвал Белошицкий.
При съемке вражеской техники следует помнить о собственной безопасности, напомнил он.
Только за два дня через чатбот наши военные получили уже 33 геолокации техники оккупанта.
- Напомним, в чате "еВраг" можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене и Гостомеле.
- В начале марта в Минцифре создали чатбот в Telegram "еВраг", с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.
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