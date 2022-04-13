ВСУ просят помочь найти российские комплексы связи и призывают очевидцев отправлять фото техники в чат-бот

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Фейсбук.



"ВСУ просят помощи: разыскивают российские комплексы связи Редут-2УС", – написал он.



Эта установка призвана организовывать закрытую беспроводную связь.



"Через нее рашисты получают и отдают команды, а также обмениваются информацией между собой. Уничтожение РЕДУТ-2УС позволяет оборвать эту связь. Увидели - присылайте фото или видео в чатбот еВраг: https://t.me/evorog_bot ", - призвал Белошицкий.



При съемке вражеской техники следует помнить о собственной безопасности, напомнил он.



Только за два дня через чатбот наши военные получили уже 33 геолокации техники оккупанта.



Напомним, в чате "еВраг" можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене и Гостомеле.

В начале марта в Минцифре создали чатбот в Telegram "еВраг", с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.