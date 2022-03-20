ВСУ производят зачистку Рубежного от рашистов, - глава Луганской ОВА Гайдай

Об этом Гайдай сообщил в Facebook.

По его словам, в воскресенье утром происходит зачистка Рубежного центра от российских оккупантов.

"Сутки в Луганской области прошли крайне напряженно. Рашисты ровняли с землей Рубежное и Попасную. За ночь мы не потеряли ни сантиметра украинских городов. В центральной части Рубежного проводится зачистка", - написал Гайдай.

Он подчеркнул, что от рук российских захватчиков погибли двое детей.

"Погибли два ангелочка в возрасте примерно одного и пяти лет, и женщина. Еще двое пострадали, из них один ребенок. ГСЧС спасла и эвакуировала семеро людей, попавших под обстрел", - добавил Гайдай.

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