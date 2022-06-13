Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы ожидаем, что ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление по всей линии фронта. То есть, на всех 1150 км украинские военные начнут активные наступательные действия. Я хочу напомнить, что у нас линия фронта составляет 2450 км и из них на 1150 км идут активные боевые действия. Это просто гигантская линия фронта.На этой линии фронта Вооруженные силы Украины уничтожают позиции врага, на которых они находятся.Поэтому нет такого понимания, что идет наступление на всей линии фронта, и надеюсь, что не будет. Поскольку это может привести к большим потерям среди украинских военных", - объяснил Притула.

Притула подчеркнул, что нужно истощать врага и делать все, чтобы оккупанты теряли свои силы, а не Украина.

"Нам нужно делать все, чтобы враг терял свои силы, а не Вооруженные силы Украины. Поэтому сейчас идет постепенное уничтожение сил противника при помощи современного оружия, которое у нас уже есть. Это тяжелые гаубицы, дроны-камикадзе и другие виды современного вооружения. Только тогда, когда враг уничтожен на первых позициях, можно заходить для проведения зачистки", – добавил Притула.

11 июня пресс-служба городского совета Херсона сообщила, что украинские защитники совершают контрнаступление на трех направлениях Херсонской области . Вооруженные силы Украины полностью контролируют поселок Таврический

13 июня советник министра обороны Юрий Сак заявил, что Украине для перехода в контрнаступление нужны 100 дальнобойных артиллерийских систем

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