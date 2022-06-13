English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией ВСУ профессионально уничтожают позиции врага. Масштабного контрнаступления не будет, - военный эксперт Притула
Эксклюзив

ВСУ профессионально уничтожают позиции врага. Масштабного контрнаступления не будет, - военный эксперт Притула

13 июня, 2022 понедельник
15:29
война с Россией

Военный эксперт Михаил Притула убежден, что Вооруженные силы Украины не должны переходить в масштабное контрнаступление, поскольку это может привести к большим потерям среди украинских военных

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы ожидаем, что ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление по всей линии фронта. То есть, на всех 1150 км украинские военные начнут активные наступательные действия. Я хочу напомнить, что у нас линия фронта составляет 2450 км и из них на 1150 км идут активные боевые действия. Это просто гигантская линия фронта.На этой линии фронта Вооруженные силы Украины уничтожают позиции врага, на которых они находятся.Поэтому нет такого понимания, что идет наступление на всей линии фронта, и надеюсь, что не будет. Поскольку это может привести к большим потерям среди украинских военных", - объяснил Притула.

Притула подчеркнул, что нужно истощать врага и делать все, чтобы оккупанты теряли свои силы, а не Украина.

"Нам нужно делать все, чтобы враг терял свои силы, а не Вооруженные силы Украины. Поэтому сейчас идет постепенное уничтожение сил противника при помощи современного оружия, которое у нас уже есть. Это тяжелые гаубицы, дроны-камикадзе и другие виды современного вооружения. Только тогда, когда враг уничтожен на первых позициях, можно заходить для проведения зачистки", – добавил Притула.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
русская агрессия
контрнаступление
Читайте также:
10 июня, 2022 пятница
"Выбросил повестку. Спрятался в селе, никто меня не найдет". В СНБО опровергли самые распространенные фейки о сообщениях из военкомата
Ким Чен Ын
12 июня, 2022 воскресенье
Ким Чен Ын выразил поддержку Путину в "справедливом деле защиты достоинства и безопасности РФ"
На фото гаубица М109А3
11 июня, 2022 суббота
Украинские войска находятся в ловушке в артиллерийской войне на критических линиях фронта – ISW
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.04
    Покупка 34.04
    Продажа 34.98
  • EUR
    Покупка 35.64
    Продажа 36.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
13 июня
15:28
Аналитика
Война затягивается: могли ли мы подготовиться лучше?
15:24
"Американское оружие очень эффективное, с советским сравнивать невозможно": ВСУ показали освобожденные села на Донбассе
15:23
Подоляк рассказал, что Зеленскому было известно о вторжении РФ до 24 февраля.
15:18
"Чтобы гарантировать удобную логистику и безопасность, рассматриваем разные локации": в Офисе президента рассказали, как идет подготовка к Евровидению-2023
15:07
Олаф Шольц
В немецком правительстве не подтвердили визит Шольца в Киев с Макроном и Драги 16 июня
14:53
Ингрида Шимоните
Некоторые страны считают, что Украине еще рановата в ЕС, - премьер Литвы
14:52
В МЗ рассказали, что такое "синдром беженца" и как вынужденным переселенцам его преодолеть
14:46
ГДР также являлась частью советской империи: Кличко предупредил, что планы Путина не ограничиваются Украиной и Польшей
14:43
Пытался избежать санкций: суд арестовал украинские активы российского олигарха Фридмана
14:35
18 тыс. тонн украинской кукурузы доставили в Испанию по новому маршруту
14:10
Немецкие университеты создали "академию в экзиле" для украинских ученых
14:01
Мэр Святогорска, обвиненный в госизмене, перешел на сторону оккупантов и возглавит "администрацию" города
14:01
В Киевской области около 90% предприятий возобновили работу, из районов боевых действий переехало 10 компаний
13:57
"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда
13:55
Оккупанты обстреляли Прилуки на Черниговщине: зафиксированы "прилеты" трех ракет
13:46
Аналитика
Виталий Портников
Путин занимается собиранием земель
13:27
В Офисе президента рассказали, какое оружие необходимо, чтобы выкинуть РФ из Украины
13:27
На фото Владимир Зеленский
"Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается": Зеленский обратился к American Jewish Committee Global Forum
13:14
Эксклюзив
Конец путинского режима совпадет с распадом России. Украина становится приговором для Кремля, - Огрызко
13:14
Эксклюзив
Взрыв в Мелитополе - это провокация рашистов, проводящих зачистку коллаборантов - городской глава Федоров
13:08
Обновлено
Над Николаевом сбили российский беспилотник
13:03
В Мариуполе оккупанты предлагают "за еду" убирать завалы и хоронить тела в братских могилах, - разведка
12:56
"Россияне достигли последних резервов, а белорусы вряд ли будут атаковать": польский генерал проанализировал ситуацию на фронте
12:45
Смартфон
Украинцы за неделю в "Дии" подали 25 тыс. заявок на одну из самых популярных справок
12:32
В Харьковской области задержали агента ФСБ, который "отчитывался" рашистам о позициях ВСУ
12:29
Рада в июне рассмотрит законопроект об отмене льгот на ввоз авто, но не на этой неделе, - нардеп
12:24
Эксклюзив
Павел Латушко
В Беларусь в последнее время проникли 5 тыс. офицеров ЧВК "Вагнера" и военнослужащих РФ в гражданской одежде, - белорусский оппозиционер Латушко
12:16
Эксклюзив
В Израиле не до конца понимают масштабы трагедии в Украине, - соучредительница Israeli friends of Ukraine Жарова
12:15
Музыканты российской группы "Земляне" попали в ДТП после концерта в оккупированном Херсоне
12:05
На Запорожье из железорудного комбината рашисты украли 54 грузовых вагона руды
12:00
Ferrexpo
Ferrexpo Константина Жеваго приобрела коммунальную технику для нужд города Ахтырка
11:52
Чтобы перейти в контрнаступление, Украине нужны 100 дальнобойных систем HIMARS и MLRS, - советник министра обороны
11:45
Эксклюзив
На фото военнослужащий ВСУ и военная техника
Враг в агонии после удачных атак ВСУ по его командным центрам в Северодонецке - боец "Легиона Свободы" Назаренко
11:39
Эксклюзив
"Надо ожидать российского троянского коня": политолог Давидюк о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев
11:37
В украинских школах продолжается обучение, только четыре области ушли на каникулы
11:35
На фото глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Россияне контролируют более 70% Северодонецка, – Луганская ОВА
11:34
Телескоп Hubble
Ученые показали шаровое скопление звезд в созвездии Стрельца
11:27
В Офисе президента назвали задачу минимум и максимум в войне с Россией
11:09
Прокуратура арестовала 645 железнодорожных вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны Украины времен Януковича Лебедева
10:51
Наталія Поклонська
Путин уволил коллаборантку Поклонскую с должности в Россотрудничестве
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV