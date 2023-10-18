ВСУ продвинулись севернее Курдюмовки, - боец 93-й ОМБр "Холодный Яр"

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Бахмутском направлении продолжаются пехотные бои. Именно пехота воюет на отрезке от Клещиевки до Курдюмовки. Тяжелая техника не применяется с обеих сторон. Если техника попадает в прицел артиллерии, то она сразу уничтожается. Силы обороны хорошо продвинулись севернее Курдюмовки. ВСУ уже контролируют две основные дороги, ведущие к Курдюмовке с северной и южной стороны. Врагу уже гораздо сложнее подвозить туда боеприпасы и обновлять личный состав. Врагу придется выйти из Курдюмовки", - подчеркнул Бабичев.

Военнослужащий 93-й ОМБр "Холодный Яр" также добавил, что ВСУ имеют продвижение на отрезке от Андреевки и Клещиевки.

"Мы уже вклинились в оборону врага, до ближайшей трассы осталось чуть больше 2 км. Но враг не собирается отходить. Оккупанты вгрызаются в каждую лесополосу, и роют себе норы. Артиллерией трудно их оттуда доставать. Вся надежда на нашу пехоту, штурмующую эти лесополосы", - заметил Бабичев.

Командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Белецкий раскрыл важность освобождения Андреевки на Бахмутском направлении.

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев отметил , что на Авдеевском направлении у врага бешеные потери







