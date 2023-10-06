ВСУ продвинулись под Андреевкой и Роботиным, - ISW
Силы обороны за прошедшие сутки имели успешные наступательные действия в районе Андреевки Донецкой области, а также Роботиного и Вербового Запорожской области
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что украинские войска продолжают вести наступательные действия в Мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и наступательные действия в Бахмутском направлении.
В ISW подтвердили данные Генштаба ВСУ, что украинские силы достигли неопределенных успехов к востоку от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). В то же время спикер Таврической группировки войск полковник Александр Штупун сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к западу от Роботиного (10 км к югу от Орехова).
- Силы обороны в течение дня 5 октября отразили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области.
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