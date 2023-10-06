ВСУ продвинулись под Андреевкой и Роботиным, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские войска продолжают вести наступательные действия в Мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и наступательные действия в Бахмутском направлении.

В ISW подтвердили данные Генштаба ВСУ, что украинские силы достигли неопределенных успехов к востоку от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). В то же время спикер Таврической группировки войск полковник Александр Штупун сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к западу от Роботиного (10 км к югу от Орехова).