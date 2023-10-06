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Главная Война с Россией ВСУ продвинулись под Андреевкой и Роботиным, - ISW

ВСУ продвинулись под Андреевкой и Роботиным, - ISW

6 октября, 2023 пятница
06:20
Война с Россией

Силы обороны за прошедшие сутки имели успешные наступательные действия в районе Андреевки Донецкой области, а также Роботиного и Вербового Запорожской области

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские войска продолжают вести наступательные действия в Мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и наступательные действия в Бахмутском направлении.

В ISW подтвердили данные Генштаба ВСУ, что украинские силы достигли неопределенных успехов к востоку от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). В то же время спикер Таврической группировки войск полковник Александр Штупун сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к западу от Роботиного (10 км к югу от Орехова).

  • Силы обороны в течение дня 5 октября отразили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области.
Украина
Мелитополь
военные силы Украины
окупанти
Бахмут
Контрнаступление ЗСУ
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