ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении, - начальник пресс-службы Восточной Группировки Войск

Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телеканала "Еспресо".

"Имеем успехи на Клищиевском направлении, там продолжаются интенсивные боевые действия. Мы продолжаем освобождать населенный пункт от оккупантов, выбивая его с нашей земли. Также есть успехи на Бахмутском направлении и на северном фланге Бахмута, там где находится Дубово-Василевка. В последнее время противник там предпринимал контратакирующие действия, пытаясь отразить наши подразделения, однако безуспешно", - рассказал Илья Евлаш.

Также ВСУ преуспевают вблизи Торецкая, возле населенных пунктов Северное и Южное. Там наши защитники смогли продвинуться и вынудить противника отойти.

За минувшие сутки произошло 13 боевых столкновений. Враг 536 раз обстрелял позиции наших защитников, 5 раз использовал свою тактическую и армейскую авиацию. Вместо этого ВСУ нанесли большие потери противнику.

"На Бахмутском направлении сегодня наши защитники уничтожили много российской техники: 3 танка, 3 БМП, 2С7 "Пион", 2 реактивных системы залпового огня "Град", 7 установок Д-20, 6 Д-30, 7 авто, которыми подвозил противник лицевой состав и поставка к позициям, 1 Орлан-30 и FPV дрон, а также 7 складов с боекомплектом боеприпасов", - добавил начальник пресс-службы Восточной группировки войск.