Об этом Федоров заявил в видеообращении в telegram.

"Хочу констатировать несколько фактов, чтобы поддержать и вернуть веру тем жителям нашим, которые находятся на оккупированных территориях. На сегодняшний день наши героические ВСУ существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона. Я уверен, что в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Така сама ситуация - в направлении Мелитополя. Уже более 10 км продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши Вооруженные силы", - сказал Федоров.

19 июня Иван Федоров призвал не приходить в учебные заведения Мелитополя, чтобы проходить введенное оккупационными властями тестирование.

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