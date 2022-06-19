ВСУ продвинулись еще на 10 км в сторону Мелитополя, - городской голова Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что Вооруженные силы Украины продвинулись на 10 км в направлении оккупированного россиянами города
Об этом Федоров заявил в видеообращении в telegram.
"Хочу констатировать несколько фактов, чтобы поддержать и вернуть веру тем жителям нашим, которые находятся на оккупированных территориях. На сегодняшний день наши героические ВСУ существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона. Я уверен, что в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Така сама ситуация - в направлении Мелитополя. Уже более 10 км продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши Вооруженные силы", - сказал Федоров.
- 19 июня Иван Федоров призвал не приходить в учебные заведения Мелитополя, чтобы проходить введенное оккупационными властями тестирование.
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