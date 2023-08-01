ВСУ продвигаются в районе Великой Новоселки, - боец Войтко
Военнослужащий ВСУ Александр Войтко отметил, что западнее Угледара продолжаются бои за Приютное и Новодонецкое
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В районе Угледара продолжаются позиционные бои. Противник стянул к Волновахе значительные силы, потому что это важный транспортный узел для них. Происходит уничтожение живой силы и техники врага. Есть определенные продвижения ВСУ из района Великой Новоселки, это западнее Угледара. Там продолжаются бои за Приютное и Новодонецкое", - заметил Войтко.
По его словам, подразделения Сил обороны Украины делают все, чтобы продвигаться дальше на юг.
"Наши подразделения наносят огневое поражение российским оккупантам, чтобы освобождать наши территории", - подчеркнул Войтко.
Что известно об украинском контрнаступлении
4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.
11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка на меже Донетчины и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.
24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.
А министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.
Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.
На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а на других направлениях отражали атаки противника.
На следующий день в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать по трем направлениям. Российские же оккупанты пытались вернуть утраченное положение возле Работино Запорожской области. Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жестокие бои продолжались в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка.
Американские официальные лица заявили 26 июля, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, перекидывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья. В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) говорили , что наши воины запустили механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, вероятно, прорвали вражеские позиции обороны вблизи Орехова.
27 июля ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, а на Бахмутском направлении наши воины постепенно двигались вперед. Бои несли достаточно жесткий характер. Враг вел интенсивный огонь. Генштаб сообщал , что Силы обороны ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
В этот же день стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.
31 июля сообщалось, за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв. км территории, на Бахмутском направлении – еще около 37 кв. км.
Командующий Национальной гвардией Украины прокомментировал наступательные операции Сил обороны и заявил, что украинские силы могут совершить неожиданный прорыв.
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