ВСУ продвигаются в двух местах в окрестностях Бахмута, - Маляр

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

В эпицентре боевых действий в Бахмутском направлении ситуация развивается динамично.

По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются.

Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия", - говорится в сообщении.

Наши военные разгромили врага и уже захватили многих пленных. Зато в самом городе ситуация более сложная.

"Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль", – пишет Маляр.