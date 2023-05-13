ВСУ продвигаются в двух местах в окрестностях Бахмута, - Маляр
Украинские военные постепенно продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута. Пока ведутся активные боевые действия, корректных цифр не будет
Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
В эпицентре боевых действий в Бахмутском направлении ситуация развивается динамично.
По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются.
Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия", - говорится в сообщении.
Наши военные разгромили врага и уже захватили многих пленных. Зато в самом городе ситуация более сложная.
"Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль", – пишет Маляр.
- 13 мая британская разведка сообщила , что подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ хаотически отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутского направления.
- Украинские военные продолжают оборонную операцию на Бахмутском направлении и продвигаются вперед на некоторых участках фронта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное