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ВСУ продвигаются в двух местах в окрестностях Бахмута, - Маляр

13 мая, 2023 суббота
20:58
Война с Россией

Украинские военные постепенно продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута. Пока ведутся активные боевые действия, корректных цифр не будет

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

В эпицентре боевых действий в Бахмутском направлении ситуация развивается динамично.

По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются.
Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия", - говорится в сообщении.

Наши военные разгромили врага и уже захватили многих пленных. Зато в самом городе ситуация более сложная.

"Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль", – пишет Маляр.

  • 13 мая британская разведка сообщила , что подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ хаотически отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутского направления.
  • Украинские военные продолжают оборонную операцию на Бахмутском направлении и продвигаются вперед на некоторых участках фронта.
военные силы Украины
Бахмут
Анна Маляр
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